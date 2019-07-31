В Калининграде осудили сотрудницу банка за хищение 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-31T14:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осудили сотрудницу банка, которая присвоила свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В апреле этого года старший кассир операционного офиса одного из банков присвоила 1 млн 235 тысяч рублей, внеся в учетные документы недостоверные сведения об остатке наличных средств.

Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке. Суд признал ее виновной в присвоении и приговорил к двум годам лишения свободы. Также с нее взыскали 1,2 млн рублей в пользу банка.

ИСТОЧНИК KP.RU