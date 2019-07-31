Калининградец ночью забрался в магазин и украл 100 роз

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-31T14:21:29+03:00

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В Советске полицейские раскрыли крупную кражу из цветочного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летний местный житель ночью разбил стекло в цветочном магазине и похитил 100 роз. Цветы он намеревался продать и купить алкоголь.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». «Цветочному» вору грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU