Калининградец ночью забрался в магазин и украл 100 роз
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В Советске полицейские раскрыли крупную кражу из цветочного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
30-летний местный житель ночью разбил стекло в цветочном магазине и похитил 100 роз. Цветы он намеревался продать и купить алкоголь.
На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». «Цветочному» вору грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU