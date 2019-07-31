СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-31T15:24:03+03:00

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В четверг и пятницу, 1 и 2 августа, в Зеленоградск и Светлогорск пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

В Зеленоградск дополнительные поезда будут отравляться с Северного вокзала в 10:45, с Южного вокзала в 9:10, 12:45, 13:23, 20:49; из Зеленоградска – в 10:00 (до Северного вокзала), в 12:43, 13:30 и 21:45 (до Южного вокзала).

Время отправления дополнительных поездов в Светлогорск: из Калининграда в 10:00 и 20:35 (с Южного вокзала), с Северного вокзала – в 12:00, 14:05; из Светлогорска – 10:58, 13:00 (до Северного вокзала) и 16:00, 21:50 (до Южного вокзала).

Большинство рейсов будут выполняться скоростными электропоездами «Ласточка», курсирующими с минимальным количеством остановок в пути следования.

ИСТОЧНИК KP.RU