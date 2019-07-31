2019-07-31T15:26:17+03:00
Происшествия

Калининградец украл 100 роз

Похищенные из магазина цветы уголовник хотел продать сам и взамен купить себе водки
Игорь ОРЕХОВ
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Сначала все напоминало, пусть и отдаленно, сюжет некогда суперпопулярной песни в исполнении Аллы Пугачевой. Хотя до миллиона алых роз 30-летний калининградец не дотянул, ограничившись сотней таких цветков из магазина, куда он влез через разбитую витрину.

Но чем больше оперуполномоченные угрозыска устанавливали деталей преступления, тем меньше в нем становилось романтики. Никаких своих картин и крова, подобно знаменитому Пиросманишвили, ранее судимый горожанин не продавал. И никакого «моря цветов» под окном у своей возлюбленной не устраивал. А просто хотел поскорее реализовать добычу, чтобы купить себе водки. Но не успел, и розы изъяли при обыске, посулив их похитителю пять лет в «зоне» за глупую выходку.

Короче, все совсем не так, как в старом добром хите советской попсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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