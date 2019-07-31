Двое 14-летних подростков на мотоцикле пострадали в ДТП под Зеленоградском
В Зеленоградском районе в ДТП пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в поселке Мельниково в среду, 31 июля. На улице Калининградское шоссе 34-летняя водитель «Пежо»при обгоне выехала на «встречку» и врезалась в мотоцикл, которым управлял 14-летний подросток.
В результате ДТП водитель и 14 – летняя пассажирка мотоцикла доставлены в больницу с травмами.
- Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, в ходе которой будет установлен факт регистрации и собственник двухколесного транспортного средства, а также причины и условия , способствующие совершению дорожной аварии, - заявили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU