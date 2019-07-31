2019-07-31T15:53:32+03:00
Происшествия

Двое 14-летних подростков на мотоцикле пострадали в ДТП под Зеленоградском

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в ДТП пострадали двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Мельниково в среду, 31 июля. На улице Калининградское шоссе 34-летняя водитель «Пежо»при обгоне выехала на «встречку» и врезалась в мотоцикл, которым управлял 14-летний подросток.

В результате ДТП водитель и 14 – летняя пассажирка мотоцикла доставлены в больницу с травмами.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, в ходе которой будет установлен факт регистрации и собственник двухколесного транспортного средства, а также причины и условия , способствующие совершению дорожной аварии, - заявили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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