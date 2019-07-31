Калининградских бездомных собак забирают во Францию и Германию

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-31T16:06:46+03:00

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Бездомных собак с улиц Калининграда часто забирают жить за границу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала сопредседатель КРОО "Право на жизнь" Екатерина Ублинская. Недавно был пример, когда дворняга из Прибрежного уехала жить в Париж. Кстати, иностранцы гораздо охотнее берут животных с увечьями.

- За прошлый год в другие страны уехали жить 50-70 калининградских дворняг. Многих забирали выходцы из России, которые приезжали сюда в гости. Иногда мы сотрудничаем с посредниками, и из Германии делают запрос подобрать животное по определенным параметрам. Так бывает, если пожилая пара подбирает себе питомца и им нужна немолодая, спокойная собака, - рассказала Ублинская.

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За три года работы сотрудники «Права на жизнь» отдали в семьи больше 1,5 тыс. бездомных животных. Судя по тенденциям, калининградцы перестали бояться брать собак и кошек из приюта. Кроме того, вышло из моды демонстрировать свое благосостояние с помощью породистой собаки или кошки. Кстати, если раньше все отдавали предпочтения щенкам, то сейчас на одного малыша из приюта забирают 10 взрослых собак. Истории калининградцев, приютивших бездомных животных, слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU