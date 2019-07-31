2019-07-31T16:27:42+03:00
Происшествия

В Калининграде серийного вора задерживали оперативники и спецназ

Уголовник специализировался на кражах из автомобилей, припаркованных на улицах морских курортов
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области сообщили о преступнике, на счету которого могут значиться десятки обворованных автомобилей.

К примеру, ночью 19 июня на улице Гагарина в Зеленоградске злоумышленник проник в «Хендай» и разжился найденным в машине травматическим пистолетом с 16 патронами к нему. А свой последний налет ранее уже судимый 46-летний калининградец совершил вечером 26 июня, разбив стекло в правой двери припаркованного на улице Советской в Светлогорске «Фиата». Добычей стали кожаная куртка и сумка с документами и наличными деньгами. Общий ущерб превысил 38 тысяч рублей.

После этой удачной операции вор на автомобиле своего приятеля вернулся в Калининград. Где его уже поджидали оперативники угрозыска, силовую поддержку которым оказывали бойцы спецотряда быстрого реагирования. Подозреваемого задержали на подходе к его дому (где потом обнаружили и изъяли пресловутый «травматик»).

- Как было установлено, данный гражданин совершал подобные кражи в приморских городах Зеленоградске и Светлогорске, - добавили в полиции. - Обычно выбирал автомобили, не оборудованные сигнализацией, в салонах которых видел оставленные сумки и другие ценные вещи. Установлена его причастность к девяти аналогичным эпизодам.

У правоохранителей есть все основания полагать, что этим уголовное дело не ограничится. Сейчас отрабатывается причастность фигуранта к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградских бездомных собак забирают во Францию и Германию
Двое 14-летних подростков на мотоцикле пострадали в ДТП под Зеленоградском
Калининградец украл 100 роз
В Зеленоградск и Светлогорск пустят дополнительные поезда
Калининградец ночью забрался в магазин и украл 100 роз
В Калининграде осудили сотрудницу банка за хищение 1 млн рублей
В ночь на четверг в Отрадном отключат холодную воду
В Калининграде пенсионерка во время свадьбы украла женскую сумочку с айфоном внутри
На калининградском побережье нашли скелет человека
На ул. Гагарина в Калининграде пенсионер на "КИА" сбил женщину
В Калининграде 18 улиц на две недели остались без горячей воды
Антон Алиханов обнаружил на берегу Верхнего озера «серое нечто»
В поселке Куликово в море утонул 49-летний мужчина
В Калининграде в течение дня не будет света в домах на десяти улицах
В Советске на границе задержали собаку из Литвы
В Мамоново при помощи автовышки «пропололи» руины кирхи