В Калининграде серийного вора задерживали оперативники и спецназ

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-31T16:27:42+03:00

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В пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области сообщили о преступнике, на счету которого могут значиться десятки обворованных автомобилей.

К примеру, ночью 19 июня на улице Гагарина в Зеленоградске злоумышленник проник в «Хендай» и разжился найденным в машине травматическим пистолетом с 16 патронами к нему. А свой последний налет ранее уже судимый 46-летний калининградец совершил вечером 26 июня, разбив стекло в правой двери припаркованного на улице Советской в Светлогорске «Фиата». Добычей стали кожаная куртка и сумка с документами и наличными деньгами. Общий ущерб превысил 38 тысяч рублей.

После этой удачной операции вор на автомобиле своего приятеля вернулся в Калининград. Где его уже поджидали оперативники угрозыска, силовую поддержку которым оказывали бойцы спецотряда быстрого реагирования. Подозреваемого задержали на подходе к его дому (где потом обнаружили и изъяли пресловутый «травматик»).

- Как было установлено, данный гражданин совершал подобные кражи в приморских городах Зеленоградске и Светлогорске, - добавили в полиции. - Обычно выбирал автомобили, не оборудованные сигнализацией, в салонах которых видел оставленные сумки и другие ценные вещи. Установлена его причастность к девяти аналогичным эпизодам.

У правоохранителей есть все основания полагать, что этим уголовное дело не ограничится. Сейчас отрабатывается причастность фигуранта к совершению других преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU