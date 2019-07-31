Калининградцам не разрешили ввезти в регион 168 кг «санкционки» из Польши и Литвы
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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За неделю сотрудники Россельхознадзора пресекли 13 попыток ввезти в Калининградскую области продукты из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На границе было изъято 168 килограммов мясной и молочной продукции, которая находилась в ручной клади и багаже пассажиров. Было составлено 3 административных протокола.
Причиной изъятия и возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.
ИСТОЧНИК KP.RU