2019-07-31T17:22:01+03:00
Общество

Калининградцам не разрешили ввезти в регион 168 кг «санкционки» из Польши и Литвы

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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За неделю сотрудники Россельхознадзора пресекли 13 попыток ввезти в Калининградскую области продукты из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На границе было изъято 168 килограммов мясной и молочной продукции, которая находилась в ручной клади и багаже пассажиров. Было составлено 3 административных протокола.

Причиной изъятия и возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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