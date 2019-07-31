Новый корпус детсада №78 на ул. П. Морозова в Калининграде откроется в декабре

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-31T17:27:25+03:00

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Новый корпус детсада №78 на ул. Павлика Морозова в Калининграде откроется в декабре. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас готовность детсада составляет 25 процентов, уже в декабре его будут посещать 88 детей в возрасте от полутора до трех лет.

- Дополнительно на территории создается большая рекреационная зона с автомобильным городком, где юные воспитанники будут изучать правила дорожного движения, - сообщили в пресс-службе правительства.

Всего в этом году в Московском районе Калининграда откроются два новых корпуса детских садов для 350 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU