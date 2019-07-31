СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-31T17:37:58+03:00

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В Пионерском спасатели вытащили из моря тонущего 11-летнего мальчика. Об этом сообщается на странице администрации Пионерского в «Фейсбук».

Инцидент произошел в среду, 31 июля. Несмотря на неоднократные замечания спасателей, группа детей не оставляли попыток искупаться.

Первым тонущего ребенка заметил отдыхающий из Санкт-Петербурга, однако ему хватило сил чтобы прижать мальчишку к волнорезу и не дать уйти под воду.

На помощь поспешили спасатели, которые смогли вытащить ребенка из воды. Сообщается, что один из спасателей получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU