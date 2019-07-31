На остановках областных автобусов в Калининграде, Светлогорске и Пионерском установят информационные табло
Информационные табло в ближайшее время установят на трех остановках областных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
До октября табло появятся на остановке областных автобусов у гостиницы «Калининград», в сторону площади Победы и на конечных станциях в Пионерском и Светлогорске. На эти цели выделено 290 тысяч рублей.
Информационные табло изготовят в металлическом защитном корпусе. Оно будет содержать фактическую информацию о времени прибытия и отправления автобусов, номер и наименование маршрута, информацию об оборудовании подвижного состава для перевозки пассажиров из числа маломобильных групп населения. В настройках табло предусмотрена возможность выводить дополнительную информацию в виде «бегущей строки».
ИСТОЧНИК KP.RU