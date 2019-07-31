2019-07-31T17:57:02+03:00
Общество

На остановках областных автобусов в Калининграде, Светлогорске и Пионерском установят информационные табло

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Информационные табло в ближайшее время установят на трех остановках областных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

До октября табло появятся на остановке областных автобусов у гостиницы «Калининград», в сторону площади Победы и на конечных станциях в Пионерском и Светлогорске. На эти цели выделено 290 тысяч рублей.

Информационные табло изготовят в металлическом защитном корпусе. Оно будет содержать фактическую информацию о времени прибытия и отправления автобусов, номер и наименование маршрута, информацию об оборудовании подвижного состава для перевозки пассажиров из числа маломобильных групп населения. В настройках табло предусмотрена возможность выводить дополнительную информацию в виде «бегущей строки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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