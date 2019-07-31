2019-07-31T22:20:03+03:00
Общество

Евгений Маслов: Мы найдем средства на восстановление фахверковых складов в Железнодорожном

По словам руководителя службы охраны объектов культурного наследия, выделены деньги будут из областного бюджета
Иван МАРКОВ
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Фахверковые склады в Железнодорожном сегодняФахверковые склады в Железнодорожном сегодняФото: Иван МАРКОВ
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В среду 31 июля руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов во время обсуждения проблемы капремонта трех десятков домов в Железнодорожном заявил, что постепенно приближается разрешение вопроса с восстановлением двух фахверковых складов в центре поселка.

- По нашей линии, наверное, самое важное в Железнодорожном – это все-таки добиться восстановления жемчужины или не жемчужины, но самого центрового объекта с точки зрения его расположения, - начал Маслов. - Это объект, который сейчас находится в самом печальном состоянии. Хочу сказать, что пять лет наша служба неустанно борется за то, чтобы эти руины в центре города, в десяти метрах от администрации, наконец-то были восстановлены.

Маслов добавил, что в отношении двоих собственников фахверковых складов составлено уже шесть административных протоколов.

- Долгое время мы с ними боролись, и в прошлом году было принято решение о том, что мы все-таки идем по пути изъятия, - продолжил чиновник. - Попросил один из собственников дать ему шанс на восстановление. Но я хочу сейчас ответственно заявить, что этот собственник не показал себя человеком слова. А другой собственник, что обидно, архитектор, специалист в сфере историко-культурного наследия… Мы идем по пути изъятия. Это займет еще несколько месяцев. А средства из областного бюджета на восстановление объектов, причем, в самые короткие сроки, мы найдем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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