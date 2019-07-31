Евгений Маслов – о калининградском капремонте: «У нас за десять рублей делают то, что в других регионах за тысячу!»

31 Июль 23:31 2019-07-31T23:32:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду 31 июля руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов принял участие в дискуссии по поводу пришедшего в Железнодорожный капремонта. Чиновник рассказал, насколько сотрудники калининградского фонда капремонта опередили своих коллег из других регионов, и предложил общественникам, часто возмущающимся из-за качества ремонта, «увидеть за деревьями лес».

- Ремонт – это всего лишь один из четырех видов работ по сохранению [объектов культурного наследия], - заявил Маслов, напирая на то, что расценки ремонта обходятся бюджету намного дешевле реставрации. – За десять рублей они делают то, что в других областях за тысячу.

Когда архитектор Олег Ли напомнил, что в доме №53-61 на улице Комсомольской подрядчик сбил оригинальную лепнину и заменил ее новой, обычно спокойный Евгений Маслов чуть не вышел из себя.

- А на Комсомольской, простите, настоящий гипс! – выкрикнул Маслов. – Все восстановлено и, более того, дополнены некоторые гирлянды, которые были утрачены после войны. Ну, совесть-то надо иметь! Задумайтесь! И сравните ситуацию, которая у нас в области, с такими же фондами в других регионах. Если в Вологде делают 1-2 дома в год, то у нас каждый год 30-40! Может быть, даже больше.

ИСТОЧНИК KP.RU