Оксана Астахова: Железнодорожный – это не Гердауен

СЕГОДНЯ 00:57 2019-08-01T00:57:36+03:00

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В среду 31 июля руководитель калининградского фонда капремонта Оксана Астахова в очередной раз приняла участие в дискуссии по поводу ближайшего будущего поселка Железнодорожный, в котором сейчас два подрядчика занимаются приведением в порядок трех десятков домов довоенной постройки. По словам Астаховой, общественники, выступающие за сохранение исторического облика населенного пункта, не учитывают, мнения его жителей.

- Еще раз говорю: это Железнодорожный, не Гердауен, - заявила Астахова. - В нем есть жители, в нем есть бизнес, в нем есть своя инфраструктура, которая дает сегодня возможности для этого поселения. Если мы не будем этого учитывать, а будем только учитывать, где у нас историческое, то, к сожалению, среду жизни мы не улучшим. И какой тогда смысл от вложения средств?

Далее Астахова удивилась, почему с ее точкой зрения согласны не все участники обсуждения капремонта в поселке.

- У правительства Калининградской области основная цель вложения данных денег была – улучшить среду проживания граждан, - продолжила она. - Сегодня есть возможность, при которой дали те средства, которые улучшат поселок, которые улучшат среду жизни тех людей, которые улучшат инвестиционную привлекательность. Пусть так будет. Почему столько негатива это вызывает?

ИСТОЧНИК KP.RU