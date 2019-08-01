2019-08-01T10:51:15+03:00
Происшествия

В Озерске водитель перекатывал машину и наехал на 2-летнего ребенка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Озерском районе под колеса автомобиля попала 2-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Олехово. Во дворе индивидуального дома на улице Суворова 31-летний мужчина решил переставить свою «Ауди». Он перекатывал автомобиль, находясь вне салона и держа рулевое колесо и допустил наезд на ребенка, находившегося сзади.

В результате ДТП 2 - летняя девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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