В Озерске водитель перекатывал машину и наехал на 2-летнего ребенка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Озерском районе под колеса автомобиля попала 2-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в поселке Олехово. Во дворе индивидуального дома на улице Суворова 31-летний мужчина решил переставить свою «Ауди». Он перекатывал автомобиль, находясь вне салона и держа рулевое колесо и допустил наезд на ребенка, находившегося сзади.
В результате ДТП 2 - летняя девочка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU