Пьяная калининградка украла у охранника магазина велосипед
В полицию Московского района Калининграда обратился охранник одного из магазинов и сообщил, что лишился велосипеда, который оставил около входа.
Полицейские просмотрели записи камеры наблюдения, которая запечатлела произошедшее, и передали приметы злоумышленника всем патрулям, несущим службы в Московском районе. Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали подходящую по описанию женщину.
Выяснилось, что кражу совершила ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности 29-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Нарушительницу доставили в отдел полиции.
На нее завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU