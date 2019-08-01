Пьяная калининградка украла у охранника магазина велосипед

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-01T10:56:50+03:00

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В полицию Московского района Калининграда обратился охранник одного из магазинов и сообщил, что лишился велосипеда, который оставил около входа.

Полицейские просмотрели записи камеры наблюдения, которая запечатлела произошедшее, и передали приметы злоумышленника всем патрулям, несущим службы в Московском районе. Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали подходящую по описанию женщину.

Выяснилось, что кражу совершила ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности 29-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Нарушительницу доставили в отдел полиции.

На нее завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU