В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-01T11:18:12+03:00

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В четверг, 1 августа, в Калининграде в течение дня не будет электричества на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на наб. Адм. Трибуца 51,53-65,63 (Детская поликлиника № 1),67, Московский пр-т 98 (СОШ № 36), ул. Б. Хмельницкого 84(Д/сад № 86),86,115 (СОШ № 12),117-121, ул. Б. Песочная 7-17,23,25, ул. Багратиона 1-13.

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на ул. Ген. Буткова 18,21,34,36,; ул. Марш. Баграмяна 34 (Лицей № 35); ул. Л. Шевцовой 29,33-35,49 (Д/сад № 43). До 17 часоввода отключена на пр-те Мира 77-79,81,83,85,87,93; ул. Каштановая аллея 53-53а; ул. Черниговской 33а,б.

До 14 августа прекращена подача горячей воды на ул. Чернышевского 51.

ИСТОЧНИК KP.RU