С 5 августа в Балтрайон начнут курсировать восемь дополнительных рельсобусов

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-01T11:27:08+03:00

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 5 августа в Балтрайон начнут курсировать восемь дополнительных рельсобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рабочие дни с остановочного пункта 4 км поезд отправится в 7:00, в 8:22 и 9:34. В первом рейсе (в 7:00) будет остановка на Южном вокзале и улице Киевской, во втором рейсе – на Южном и Северном вокзалах, в последнем рейсе – только на Южном вокзале.

В обратном направлении пригородные поезда пойдут с Северного вокзала в 7:53, 8:53.

Время в пути составит 12 минут. Вечером (в рабочие дни) поезда отправятся: с Южного вокзала – в 17:20, с Северного вокзала – в 17:58 и 19:35, с о.п. 4 км в Калининград – в 18:59 до Северного вокзала и в 20:08 – до Южного вокзала.

- Вводим дополнительные рейсы рельсобусов, чтобы минимизировать неудобства для жителей Московского района, связанные с началом ремонта улицы Киевской. Аналогичная ситуация была, когда начался ремонт улицы Шатурской в Гурьевске. Мы также ввели дополнительные поездки рельсобуса, многие жители муниципалитета оценили быстроту передвижения этим видом транспорта и пересели с личных автомобилей на пригородные поезда. Постепенно железнодорожный транспорт всё больше становится внутригородским. Станция Дзержинская станет четвертым таким маршрутом, – рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU