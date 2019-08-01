2019-08-01T11:27:08+03:00
Общество

С 5 августа в Балтрайон начнут курсировать восемь дополнительных рельсобусов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

С понедельника, 5 августа в Балтрайон начнут курсировать восемь дополнительных рельсобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рабочие дни с остановочного пункта 4 км поезд отправится в 7:00, в 8:22 и 9:34. В первом рейсе (в 7:00) будет остановка на Южном вокзале и улице Киевской, во втором рейсе – на Южном и Северном вокзалах, в последнем рейсе – только на Южном вокзале.

В обратном направлении пригородные поезда пойдут с Северного вокзала в 7:53, 8:53.

Время в пути составит 12 минут. Вечером (в рабочие дни) поезда отправятся: с Южного вокзала – в 17:20, с Северного вокзала – в 17:58 и 19:35, с о.п. 4 км в Калининград – в 18:59 до Северного вокзала и в 20:08 – до Южного вокзала.

- Вводим дополнительные рейсы рельсобусов, чтобы минимизировать неудобства для жителей Московского района, связанные с началом ремонта улицы Киевской. Аналогичная ситуация была, когда начался ремонт улицы Шатурской в Гурьевске. Мы также ввели дополнительные поездки рельсобуса, многие жители муниципалитета оценили быстроту передвижения этим видом транспорта и пересели с личных автомобилей на пригородные поезда. Постепенно железнодорожный транспорт всё больше становится внутригородским. Станция Дзержинская станет четвертым таким маршрутом, – рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде начались продажи транспортной карты «Волна Балтики»
В Балтийске спасатели вытащили из воды трех тонущих девушек
Калининградка из ревности зарезала свою подругу
В пос. им. А. Космодемьянского обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времен войны
Владелец особняка переколотил все стекла в автомобиле калининградки
В Калининграде с начала года зарегистрировано 20 случаев заболевания корью
Приятель калининградца отобрал у него всю получку и мобильный телефон
Выпускница из Черняховска стала победителем международной олимпиады по экономике
На ул. Емельянова в Калининграде горела квартира в пятиэтажке
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
В Мамоново автобус сбил велосипедистку
Пьяная калининградка украла у охранника магазина велосипед
В Озерске водитель перекатывал машину и наехал на 2-летнего ребенка
Оксана Астахова: Железнодорожный – это не Гердауен