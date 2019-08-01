2019-08-01T11:33:05+03:00
Общество

Выпускница из Черняховска стала победителем международной олимпиады по экономике

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Санкт-Петербурге прошла международная олимпиада по экономике. В ней приняли участие 29 команд старшеклассников из 24 государств.

Россию представляли две сборные. Школьники преодолевали три этапа – игру по финансовой грамотности, тестирование по экономике и командное решение бизнес-кейса.

По итогам олимпиады первое общекомандное место заняли школьники из Бразилии, второе и третье – представители Китая. У первой российской команды пятое общекомандное место. Все ее участники получили медали в личном зачете – две золотые две серебряные и одну бронзу. Высших наград удостоены участница из Калининградской области Анастасия Небольсина и москвич Семен Морозов.

Выпускница школы №4 Черняховска в этом году стала победителем всероссийской олимпиады школьников по экономике и призером по обществознанию. Анастасия – именной стипендиат губернатора.

Международная олимпиада по экономике впервые была проведена в 2018 году в Москве, став единственным подобным мероприятием в мире. В 2020 году соревнования примет Нур-Султан – столица Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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