2019-08-01T11:53:01+03:00
Происшествия

Приятель калининградца отобрал у него всю получку и мобильный телефон

Грабеж произошел в подъезде дома, где потерпевший устроил пикник со своим знакомым
Игорь ОРЕХОВ
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Получив, наконец, изрядную зарплату – 40 тысяч рублей сразу, житель улицы Минусинской в Калининграде до дома деньги так и не донес. Поскольку решил отметить радостное событие со своим 53-летним приятелем. Расположились прямо в подъезде дома будущего потерпевшего. Который в процессе выпивки и поделился своей радостью.

Дружок принял полученную информацию к сведению, улучил момент и нанес собутыльнику несколько сильных ударов. После чего вытащил из его кармана все наличные, прихватив заодно и неплохой мобильник. Со всем этим и скрылся – правда, ненадолго, так как через несколько часов был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Похищенный телефон у грабителя изъяли, о судьбе денег ничего не сообщается.

Такой вот наш калининградский друг…

ИСТОЧНИК KP.RU

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