Приятель калининградца отобрал у него всю получку и мобильный телефон

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-01T11:53:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Получив, наконец, изрядную зарплату – 40 тысяч рублей сразу, житель улицы Минусинской в Калининграде до дома деньги так и не донес. Поскольку решил отметить радостное событие со своим 53-летним приятелем. Расположились прямо в подъезде дома будущего потерпевшего. Который в процессе выпивки и поделился своей радостью.

Дружок принял полученную информацию к сведению, улучил момент и нанес собутыльнику несколько сильных ударов. После чего вытащил из его кармана все наличные, прихватив заодно и неплохой мобильник. Со всем этим и скрылся – правда, ненадолго, так как через несколько часов был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Похищенный телефон у грабителя изъяли, о судьбе денег ничего не сообщается.

Такой вот наш калининградский друг…

ИСТОЧНИК KP.RU