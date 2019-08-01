Владелец особняка переколотил все стекла в автомобиле калининградки

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-01T12:29:39+03:00

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Жительница Калининграда вместе со своей семьей арендовала в поселке Переславское Зеленоградского района один из коттеджей. Когда пришло время съезжать, владелец особняка выяснил, что постояльцы не оплатили счет за электроэнергию, потребленную за время проживания в доме. И предложил погасить образовавшуюся задолженность. Однако дама отказалась наотрез.

Поняв, что денег от бывших арендаторов ему не дождаться, 54-летний мужчина решил отыграться на автомобиле горожан. И обошел «Ниссан» по кругу, на своем пути методично круша кирпичами все стекла транспортного средства. Попутно расколотил и правую переднюю фару. То, что в этот момент в салоне находилась мать калининградки, сельчанина не смущало.

Неизвестно уж, сколько там нужно было заплатить за электричество, но ремонт злополучной машины обойдется не менее чем в 86 тысяч рублей. Ну а мстителю за «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU