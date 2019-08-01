2019-08-01T12:53:24+03:00
Происшествия

Калининградка из ревности зарезала свою подругу

Пытавшийся вмешаться бывший сожитель горожанки тоже получил три удара ножом
Игорь ОРЕХОВ
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Этой весной в квартире по улице Карла Либкнехта в Советске самым трагическим образом пересеклись пути двух местных жительниц и одного местного же представителя сильного пола. Если конкретно: одна из советчанок жестоко приревновала другую к своему бывшему сожителю. И пырнула предательницу-подругу ножом в живот.

- Ты что творишь?! – возмутился «изменщик» и ударил в лицо отставленную гражданскую жену.

В ответ все тем же ножом он получил сразу три колото-резаных раны. Правда, все они пришлись в мягкие ткани, оказавшись неопасными для жизни. Чего не сказать о новой возлюбленной горожанина, которая от полученного ранения впоследствии скончалась.

- Действия подсудимой были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса РФ – «Убийство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе Советского горсуда. - По совокупности преступлений женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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