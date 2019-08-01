2019-08-01T12:58:26+03:00
Общество

В Балтийске спасатели вытащили из воды трех тонущих девушек

Виктор Сергеев
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В Балтийске спасатели вытащили из воды трех тонущих девушек. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

Инцидент произошел в районе северного мола. Трех жительниц Калининграда 24, 23 и 22-х лет стало уносить течением на плавательном круге.

Спасатели городской станции подоспели вовремя и доставили девушек на берег. Их осмотрели медики, в дополнительной медицинской помощи пострадавшие не нуждались.

Власти напоминают, что август считается самым опасным месяцем в летний период для отдыхающих на море. Наиболее опасное явление на Балтийском побережье, унесшее большое количество жизней – отбойные течения (рипы, тягуны). Чтобы не подвергать жизнь неоправданному риску, нужно уметь определять те места, где возможно возникновение смертельно опасных течений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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