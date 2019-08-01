2019-08-01T14:24:08+03:00
Общество

В Калининграде начались продажи транспортной карты «Волна Балтики»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В четверг в Калининграде начались продажи общегражданских транспортных карт «Волна Балтики» для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

Для покупки общегражданской карты не нужны никакие документы. Купить карту можно в киосках «Пресса39» за 100 рублей.

Пополнить общегражданские карты за наличные деньги можно в точках обмена валюты "Энерготрансбанка» по следующим адресам: - Клиническая 83а (2 точки) - ген. Челнокова 18б -У.Громовой 40-50 - Советский пр-т 1 (КГТУ)

Также пополнять их можно через терминалы Сбербанка и Сбербанк-онлайн.

- В связи с тем, что автоматизированная система учёта оплаты проезда запущена пока в тестовом режиме, поэтому в случае неработающего терминала, оплатить проезд нужно будет наличными деньгами. Приносим свои извинения за возможные неудобства, - добавили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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