Калининградец украл железобетонные плиты, которые сам же изготовил

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-01T15:25:03+03:00

Изделия предназначались одному клиенту бизнесмена, но в итоге тот продал их другому

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Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда изобличили 53-летнего руководителя одного из предприятий в присвоении вверенного ему имущества.

Еще в октябре 2018 года предприниматель выполнил заказ на изготовление дорожных плит в количестве 100 штук. Однако заказчик товара на сумму свыше 680 тысяч рублей заказчик так и не дождался – плиты были проданы другому желающему.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, сотрудникам полиции удалось установить местонахождение всех плит. Возбуждено уголовное дело, и бизнесмену, возможно, придется повышать свою квалификацию бетонщика уже в местах лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU