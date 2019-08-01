2019-08-01T16:01:12+03:00
Общество

Калининградец получил грант молодежного форума «Таврида»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Калининградец Андрей Пусько получил грант молодежного форума «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На конкурсе молодой человек представил проект «KaliningrART.doc» и выиграл 100 тысяч рублей на его реализацию.

- Стрит-арт искусство является одной из самых запоминающихся визитных карточек густонаселенных городов, в то же время в провинциях в большинстве случаев стрит-арт представлен в форме вандализма, в таких проявлениях как тегинг и граффити, что является острой проблемой для облика города, а также отрицательного отношения у взрослого поколения к такому виду искусства. В данную деятельность без сознательной цели часто приходит реализовываться творческая молодежь, – рассазал Александр Пусько.

По его мнению, проблему возможно решить путем повышения уровня культурной осознанности общественности в вопросах стрит-арт культуры города Калининграда и области.

«Этого можно достичь благодаря созданию документального фильма про стрит-арт в регионе и тенденциях развития этого направления в мире, а также показа на арт-площадках города и распространения в свободном доступе в онлайн-пространстве. Ожидаемым результатом послужит снижение уровня вандализма и улучшения понимания культуры этого направления искусства, как среди молодежи, так и у более взрослого поколения, – сказал Александр Пусько.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградскую бизнесвумен обвиняют в неуплате налогов на 21 миллион рублей
В Калининграде 17-летний грабитель избил школьника и ручной пилой срезал у него с головы волосы
В Калининграде торговавшего спиртным без лицензии предпринимателя будут судить за дачу взятки
Полиция: С начала года выезд на «встречку» стал причиной 26 ДТП с погибшими и пострадавшими
Россельхознадзор не пустил в Калининград 17 тонн твердого сыра из Москвы
За неделю от клещей пострадали 397 калининградцев
На аэродроме «Девау» в Калининграде отметят 89-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск
В Советске полицейские задержали пьяного угонщика
Калининградец украл железобетонные плиты, которые сам же изготовил
В Калининграде начались продажи транспортной карты «Волна Балтики»
В Балтийске спасатели вытащили из воды трех тонущих девушек
Калининградка из ревности зарезала свою подругу
В пос. им. А. Космодемьянского обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времен войны
Владелец особняка переколотил все стекла в автомобиле калининградки
В Калининграде с начала года зарегистрировано 20 случаев заболевания корью
Приятель калининградца отобрал у него всю получку и мобильный телефон
Выпускница из Черняховска стала победителем международной олимпиады по экономике
С 5 августа в Балтрайон начнут курсировать восемь дополнительных рельсобусов
На ул. Емельянова в Калининграде горела квартира в пятиэтажке
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
В Мамоново автобус сбил велосипедистку
Пьяная калининградка украла у охранника магазина велосипед
В Озерске водитель перекатывал машину и наехал на 2-летнего ребенка
Оксана Астахова: Железнодорожный – это не Гердауен