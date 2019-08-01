Калининградец получил грант молодежного форума «Таврида»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-01T16:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградец Андрей Пусько получил грант молодежного форума «Таврида». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На конкурсе молодой человек представил проект «KaliningrART.doc» и выиграл 100 тысяч рублей на его реализацию.

- Стрит-арт искусство является одной из самых запоминающихся визитных карточек густонаселенных городов, в то же время в провинциях в большинстве случаев стрит-арт представлен в форме вандализма, в таких проявлениях как тегинг и граффити, что является острой проблемой для облика города, а также отрицательного отношения у взрослого поколения к такому виду искусства. В данную деятельность без сознательной цели часто приходит реализовываться творческая молодежь, – рассазал Александр Пусько.

По его мнению, проблему возможно решить путем повышения уровня культурной осознанности общественности в вопросах стрит-арт культуры города Калининграда и области.

«Этого можно достичь благодаря созданию документального фильма про стрит-арт в регионе и тенденциях развития этого направления в мире, а также показа на арт-площадках города и распространения в свободном доступе в онлайн-пространстве. Ожидаемым результатом послужит снижение уровня вандализма и улучшения понимания культуры этого направления искусства, как среди молодежи, так и у более взрослого поколения, – сказал Александр Пусько.

ИСТОЧНИК KP.RU