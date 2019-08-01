В Советске полицейские задержали пьяного угонщика

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-01T16:06:34+03:00

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В Советске полицейские задержали подозреваемого в угоне микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Микроавтобус «Ивеко», ехавший с нарушением ПДД, сотрудники ГИБДД заметили в районе моста Королевы Луизы. За рулем находился 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что микроавтобус он «позаимствовал» у владельцам, с которым они ранее выпивали. Автомобиль был возвращен владельцу, а молодой человек отправлен в отдел полиции. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU