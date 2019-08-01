2019-08-01T16:15:57+03:00
Общество

На аэродроме «Девау» в Калининграде отметят 89-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В пятницу, 2 августа, на аэродроме «Девау» в Калининграде состоится празднование 89-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В программе мероприятия – полёты мото-, дельта- и парапланеристов, авто- и мотошоу, спортивные игры, работа электронного и пневматического тиров, выставка оружия, военной формы, парашютного и десантного снаряжения, выступление танцевальных и вокальных коллективов из Калининграда, в том числе группы «Чёрные береты».

В этот же день с 10:00 до 11:30 по улицам Калининграда пройдёт автопробег. Колонна в составе шести легковых автомобилей и четырёх мотоциклов проедет по маршруту: ул. Гагарина – ул. Литовский вал – Московский проспект – Гвардейский проспект – площадь Победы – ул. Черняховского – ул. Пролетарская – ул. Тельмана – ул. Азовская – ул. Горького – ул. Черняховского – площадь Маршала Василевского – ул. Литовский вал – ул. Гагарина – ул. Молодой гвардии – аэродром «Девау».

ИСТОЧНИК KP.RU

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