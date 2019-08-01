За неделю от клещей пострадали 397 калининградцев

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-01T16:45:38+03:00

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За неделю в калининградские больницы обратились 397 человек, пострадавших от присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Среди пострадавших 78 детей.

Также за неделю было зарегистрировано девять случаев клещевого боррелиоза, при этом, в пяти случаях пострадавшие самостоятельно удалили клещей и сдавали их на исследование.

Всего с начала года в Калининградской области от укусов клещей пострадали 3804 человека, из них 1092 человека – дети. В каждом третьем случае присасывание клеща произошло на придомовой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU