Россельхознадзор не пустил в Калининград 17 тонн твердого сыра из Москвы

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-01T16:50:37+03:00

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Россельхознадзор не пустил в Калининградскую область крупную партию твердого сыра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

16,9 тонн сыра «Ламберт» из Москвы «развернули» на границе в Чернышевском. Как оказалось, продукцию пытались ввезти по аннулированному ветеринарному свидетельству.

В результате сыр был возвращен в столицу по акту о возврате груза.

ИСТОЧНИК KP.RU