Полиция: С начала года выезд на «встречку» стал причиной 26 ДТП с погибшими и пострадавшими

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-01T17:06:57+03:00

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Выезд на полосу встречного движения стал причиной 26 ДТП в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В этих авариях погибли четыре человека, еще 42 человека получили травмы различной степени тяжести.

По данным полиции, ежегодно в Калининградской области в результате выезда на встречную полосу движения совершается порядка 50 аварий с пострадавшими. Только за прошлый год по этой причине погибло 15 человек и получили ранения еще 80 человек.

Госавтоинспекция напоминает, что при совершении обгона необходимо правильно выбрать участок дороги который позволит безопасно завершить маневр выезда на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU