В Калининграде торговавшего спиртным без лицензии предпринимателя будут судить за дачу взятки

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-01T18:01:44+03:00

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В Калининграде будут судить предпринимателя за дачу взятки сотруднику транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Ранее сотрудники транспортной полиции выявили факт продажи спиртного в кафе у Южного вокзала без соответствующей лицензии. Владелец кафе попытался дать взятку полицейскому, однако тот отказался, а взяткодателя задержали.

Расследование уголовного дела по статье «дача взятки должностному лицу» завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU