В Калининграде 17-летний грабитель избил школьника и ручной пилой срезал у него с головы волосы

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-01T18:09:45+03:00

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Ноябрьским вечером прошлого года на одной из улиц Калининграда 17-летний горожанин заметил 15-летнего подростка, которого решил ограбить. Юный отморозок затащил школьника в подвал заброшенного здания и там отнял 750 рублей наличными и электронные весы стоимостью 450 рублей. Однако этого мерзавцу показалось мало, и он ручной пилой, которую имел при себе, срезал волосы с головы мальчишки. Напоследок дважды ударив его кулаком, грабитель снял с пальца жертвы серебряное кольцо.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко.- В процессе предварительного следствия были допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения ряда судебных экспертиз. В настоящее время следствием собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинградского района города Калининграда, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU