2019-08-01T18:21:18+03:00
Происшествия

Калининградскую бизнесвумен обвиняют в неуплате налогов на 21 миллион рублей

По версии следствия, женщина вносила в декларации ложные сведения с целью добиться вычета НДС
Игорь ОРЕХОВ
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Бывшая генеральный директор одной из строительных компаний обвиняется в уклонении от уплаты налогов на более чем 21 миллион рублей. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки, проведенной УФНС России по Калининградской области.

По версии следствия, дама возглавляла общество с ограниченной ответственностью, которое осуществляло различные виды деятельности, в том числе и в сфере строительства жилых и нежилых зданий. В 2012-2015 годах эта организация применяла общий режим налогообложения, являясь плательщиком установленных законодательством налогов и сборов, включавших налог на добавленную стоимость. Именно с целью избежать уплаты НДС бизнесвумен внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чтобы добиться вычета налога за счет якобы совершенных сделок со сторонними организациями.

- Обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала, - добавили в СУ СКР. – Однако следствию удалось собрать объем доказательств, достаточный для направления уголовного дела с утвержденным прокурором Ленинградского района обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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