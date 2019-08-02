2019-08-02T10:44:54+03:00
Общество

В Гусеве мужчина облил собутыльника бензином и поджег его

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Гусеве задержали местного жителя, который облил бензином приятеля и поджег его. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое мужчин распивали спиртное в одной из квартир на улице Московской. Горожане что-то не поделили, началась ссора, в ходе которого 44-летний мужчина облил 26-летнего приятеля бензином и поджег.

Молодой человек сбил пламя и вызвал «скорую помощь». Участковые установили личность злоумышленника и задержали его. Выяснилось, что тот был ранее неоднократно судим. С места преступления были изъяты флакон с бензином для заправки зажигалок и прожженная куртка потерпевшего.

Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24