В Гусеве мужчина облил собутыльника бензином и поджег его
В Гусеве задержали местного жителя, который облил бензином приятеля и поджег его. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Двое мужчин распивали спиртное в одной из квартир на улице Московской. Горожане что-то не поделили, началась ссора, в ходе которого 44-летний мужчина облил 26-летнего приятеля бензином и поджег.
Молодой человек сбил пламя и вызвал «скорую помощь». Участковые установили личность злоумышленника и задержали его. Выяснилось, что тот был ранее неоднократно судим. С места преступления были изъяты флакон с бензином для заправки зажигалок и прожженная куртка потерпевшего.
Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU