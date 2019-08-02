В Гусеве мужчина облил собутыльника бензином и поджег его

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-02T10:44:54+03:00

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В Гусеве задержали местного жителя, который облил бензином приятеля и поджег его. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое мужчин распивали спиртное в одной из квартир на улице Московской. Горожане что-то не поделили, началась ссора, в ходе которого 44-летний мужчина облил 26-летнего приятеля бензином и поджег.

Молодой человек сбил пламя и вызвал «скорую помощь». Участковые установили личность злоумышленника и задержали его. Выяснилось, что тот был ранее неоднократно судим. С места преступления были изъяты флакон с бензином для заправки зажигалок и прожженная куртка потерпевшего.

Сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU