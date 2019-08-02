Антон Алиханов пообещал расселить дом в Советске, попавший на территорию погранперехода

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-02T11:08:00+03:00

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Дом в Советске, жители которого уже не раз становились героями сюжетов различных СМИ из-за того, что живут они прямо на территории погранперехода, будет расселен. Об этом в четверг 1 августа сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Помните дом в Советске на улице Базарная 1-3? – написал глава региона в своем Инстаграме. -Тот самый, который после развала СССР попал на территорию международного пункта пропуска, и жильцам приходилось проходить через пограничный контроль, чтобы просто сходить в магазин. Сегодня мы приняли решение о его расселении, средства предусмотрим уже в осенних бюджетных поправках, заложив их на 2020 год, что даст возможность провести торги в текущем году и в начале следующего года предоставить новые квартиры жителям.

По словам мэра Советска Николая Воищева, после расселения дом довоенной постройки планируется снести.

ИСТОЧНИК KP.RU