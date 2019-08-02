2019-08-02T11:14:03+03:00
Общество

Дорогу от Сельмы до Чкаловска построят за 316 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Компания «ДСП» построит автодорогу от Сельмы до микрорайона Чкаловск. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

Новая магистральная улица районного значения будет носить название Планерная, на ее строительство выделено 316 млн рублей.

Длина основной трассы составит 1 км 647 м., кольцевого пересечения — 228 метров, третьего и четвёртого съездов на Северный обход - 431 метров. Количество полос — по две на кольце и съездах, и четыре на основном участке. На новой улице будут оборудованы тротуары с двух сторон шириной 2,5 метра и велодорожка шириной 1,5 метра.

Напомним, строительство новой дороги от Сельмы до ул. Лукашова в Чкаловске было запланировано на 2018 год, но затем проект был доработан, так как выяснилось, что территория заболочена сильнее, чем изначально прогнозировали геодезисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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