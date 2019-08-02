2019-08-02T11:18:55+03:00
Происшествия

На окраине Калининграда «Рено» врезалось в опору ЛЭП: пострадал водитель

Виктор Сергеев
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В Калининграде в четверг на улице 4-я Большая окружная в ДТП пострадал водитель «Рено». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в районе дома №35. Водитель «Рено» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и врезался в «Ауди». От удара «Рено» отбросило на бетонную опору ЛЭП.

В результате ДТП 58-летний водитель «Рено» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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