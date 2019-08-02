По просьбе пассажиров изменилось расписание поезда «выходного дня» в Балтийск

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-02T11:23:35+03:00

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С субботы, 3 августа, меняется расписание пригородного поезда «выходного дня» № 6415 сообщением Калининград-Балтийск. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Курсирующий по выходным и праздничным дням поезд будет отправляться с Южного вокзала в 9:50, а не в 10:30 как в действующем расписании. Поезд будет курсировать с минимальным количеством остановок в пути следования и прибывать в Балтийск в 10:51.

- Изменение в расписание внесено по просьбам жителей восточных районов области. Теперь уже в ближайшие выходные дни пассажиры поезда Чернышеское – Гусев – Черняховск – Калининград, прибывающего на Южный вокзал в 9:44, могут без пересадки отправиться тем же самым рельсобусом к морю, в Балтийск, - сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU