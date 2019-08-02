Стрелок из Калининграда выиграл этап кубка мира по компакт-спортингу

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-02T12:08:03+03:00

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В Минске прошли соревнования по стрельбе из охотничьих ружей по керамическим мишеням. На специализированном минском стрельбище «Cпортинг-Клуб», под эгидой международной федерации FITASC, выступили 76 представителей восьми государств.

Лучшим в этой конкурентной середе стал чемпион России и призёр аналогичный этапов Григорий Карагадян. Глава региональной федерации пулевой и стендовой стрельбы первенствовал как в абсолютном зачёте, так и среди 15 сверстников категории «сеньоры» – от 55 лет и старше.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, калининградскому мастеру удалось выбить 194 очка из 200 возможных, опередив ближайшего конкурента, соотечественника Виктора Николаева, на три балла. Отметим, что норматив мастера спорта России в этой дисциплине начинается от 184 очков.

Уже на следующей неделе чемпион этапа мирового кубка выступит на международном турнире в Польше, который примет площадка в Быдгоще.

ИСТОЧНИК KP.RU