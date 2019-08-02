2019-08-02T12:13:09+03:00
Общество

Благоустройство набережной реки Неман в Советске планируют завершить до конца ноября

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Советске начались работы по благоустройству набережной реки Неман. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект благоустройство победил в всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в 2018 году и получил из федерального бюджета 75 млн рублей. Общая стоимость работ составляет 140,5 млн рублей.

До конца ноября подрядчику предстоит выполнить работы по устройству проездов, пешеходных дорожек, велодорожки, установке наружного освещения, озеленению территории.

В прогулочной зоне рядом с мостом королевы Луизы также появятся спортивные площадки с игровым оборудованием, плоскостной фонтан и декоративный пруд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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