2019-08-02T12:22:59+03:00
Общество

В июле приставы выдворили из Калининградской области 12 иностранцев

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В июле судебные приставы выдворили за пределы Калининградской области 12 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Все иностранцы, которым пришлось покинуть регион, попались на нарушении миграционного законодательства. После того как срок действия разрешений на работу истек, они продолжали находиться на территории России.

Суды не нашли уважительных причин, препятствующих иностранцам своевременно выехать из РФ. Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт.

Сейчас в Центре временного содержания иностранных граждан в Гвардейске находятся иностранные гражданине из Таджикистана, Узбекистана и Украины, всего 19 человек, в отношении которых судебные приставы готовят документы для принудительного выдворения их за пределы страны. Всего с начала года из области выдворили 168 иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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