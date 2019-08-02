Калининградец получил 4,5 года за выращенную в квартире коноплю

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-02T12:39:59+03:00

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В Балтийске осудили жителя Приморска, который выращивал наркосодержащие растения и незаконно хранил наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.

Весной прошлого года мужчина купил свыше 60 семян конопли и высадил их в специально приготовленный грунт. Из выращенных растений он изготовляя марихуану, которую хранил как в жилище, так и при себе.

Суд признал его виновным в культивировании наркосодержащих растений и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. И приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU