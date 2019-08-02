3 и 4 августа в Зеленоградск пустят дополнительный утренний поезд
На выходных в Зеленоградск будет курсировать дополнительный утренний поезд. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Время отправления поезда с Южного вокзала в Зеленоградск - 9:10, из Зеленоградска до Северного вокзала Калининграда - 10:00. В пути следования предусмотрены все остановки, кроме о.п. Сосновка.
В целом на Зеленоградском направлении в ближайшие субботу и воскресенье будут курсировать 24 поезда, временем отправления:
из Калининграда в Зеленоградск в 6:40 (только в субботу), 8:00, 9:10, 10:30, 10:45, 12:00, 12:45, 13:23, 14:30, 16:15, 17:30, 18:40;
из Зеленоградска в Калининград в 7:44 (только в субботу), 10:00, 11:30, 12:00, 12:43, 13:30, 15:20, 16:10, 17:14, 18:44, 20:00, 20:50.
ИСТОЧНИК KP.RU