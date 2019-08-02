2019-08-02T12:54:37+03:00
Общество

Пропускная способность погранперехода Дубки в Советске составит 4 тыс машин в сутки

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Новый пункт пропуска Дубки в Советске планируют открыть в марте 2020 года. Дата была озвучена на совещании по вопросам строительства объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас на объекте выполнены основные строительные работы. На осень намечена пуско-наладка оборудования. Проект предусматривает 49 полос контроля государственными службами. Потоки будут разделяться как по направлению движения, так и по различным видам транспорта, планируемая проектная пропускная способность – 4 тысячи транспортных средств в сутки.

- Для нас важно разгрузить Советск от грузовых автомобилей и снять нагрузку с многостороннего автомобильного пункта пропуска Чернышевское. Инфраструктура погранперехода очень нужна на этом направлении, – сказал губернатор Антон Алиханов. – Кроме того, начало эксплуатации нового пункта пропуска позволит провести ремонт моста Королевы Луизы, который является историческим памятником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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