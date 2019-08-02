Пропускная способность погранперехода Дубки в Советске составит 4 тыс машин в сутки
Новый пункт пропуска Дубки в Советске планируют открыть в марте 2020 года. Дата была озвучена на совещании по вопросам строительства объекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас на объекте выполнены основные строительные работы. На осень намечена пуско-наладка оборудования. Проект предусматривает 49 полос контроля государственными службами. Потоки будут разделяться как по направлению движения, так и по различным видам транспорта, планируемая проектная пропускная способность – 4 тысячи транспортных средств в сутки.
- Для нас важно разгрузить Советск от грузовых автомобилей и снять нагрузку с многостороннего автомобильного пункта пропуска Чернышевское. Инфраструктура погранперехода очень нужна на этом направлении, – сказал губернатор Антон Алиханов. – Кроме того, начало эксплуатации нового пункта пропуска позволит провести ремонт моста Королевы Луизы, который является историческим памятником.
ИСТОЧНИК KP.RU