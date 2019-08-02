СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-02T13:10:17+03:00

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В Светлогорске до конца августа будет работать мобильный детский стоматологический кабинет. Передвижной кабинет расположился на территории детсада «Солнышко», сообщается на странице администрации Светлогорска в «Фейсбук».

- До конца месяца дети в возрасте 6-7 лет, посещающие детсады, смогут обследоваться и пройти необходимое лечение у стоматологов. Проверка и лечение зубов бесплатные, -сообщили в администрации.

Записаться на прием можно с 12:30 до 14:30 ежедневно. При себе родителям необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и медицинский полис.

ИСТОЧНИК KP.RU