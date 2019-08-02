2019-08-02T13:42:38+03:00
Происшествия

Похитители калининградца использовали его вместо боксерской груши

Двое уголовников пытались в буквальном смысле выбить деньги у жителя Багратионовского района
Игорь ОРЕХОВ
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Ночью 30 июля этого года в поселке Краснознаменское Багратионовского района дом 27-летнего местного жителя навестили незваные гости. Хозяина избили, заковали в наручники и отвели в сарай (как позже выяснилось, принадлежавший одному из похитителей), где подвесили к боксерской груше и вновь избили. Утомившись от физических усилий, преступники ближе к утру заснули. А их жертва смогла освободиться (жить захочешь – и не такое сумеешь!) и добраться до полиции. Вскоре обоих киднеперов задержали.

- Как установлено, ранее граждане, одному из которых 39, а другому – 27 лет, привлекались к уголовной ответственности, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - Старший из них дважды менял свои анкетные данные. Предполагается, что мужчины пытались вернуть денежный долг, который, якобы, возник у потерпевшего перед одним из них.

В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили, помимо всего прочего, муляжи стрелкового оружия и травматический пистолет. Следственными органами СУ СКР по Калининградской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Похищение человека». Оба жителя Багратионовского района заключены под стражу. За содеянное им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Похитители калининградца использовали его вместо боксерской груши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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