Жителей Балтрайона подвезут к рельсобусам на бесплатных шаттлах (расписание)

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-02T13:28:48+03:00

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Мэрия Калининграда на своей странице в «Фейсбук» опубликовала расписание шаттлов, которые будут подвозить жителей Балтрайона к рельсобусам во время ремонта улицы Киевской.

Автобусы будут подвозить пассажиров к остановочному пункту 4 километр (улица Муромская) и обратно.

Маршрут движения:

О. Кошевого – Интернациональная – У. Громовой – Н. Карамзина – О. Кошевого – Муромская – Солнечная – ОП «4 км»

Обратно:

ОП «4 км» - Солнечная – Муромская –ул. О. Кошевого – Интернациональная – У. Громовой – Н. Карамзина – О. Кошевого

Время отправления утром с О. Кошевого:

- 6:30 и 6:35 - к поезду в 7:00 - 7:46 и 7:51 - к поезду в 8:22 - 8:58 и 9:04 - к поезду в 9:34

Время отправления вечером от о.п. 4 км:

- 17:30 и 17:35 - от поезда в 17:25 - 18:19 и 18:24 - от поезда в 18:11 - 19:53 и 19:58 - от поезда в 19:48

Власти обращают внимание, что проезд в шаттлах бесплатный, но в салоне будут работать кондукторы РЖД, так как проезд в рельсобусе платный.

ИСТОЧНИК KP.RU