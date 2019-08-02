Жителей Балтрайона подвезут к рельсобусам на бесплатных шаттлах (расписание)
Мэрия Калининграда на своей странице в «Фейсбук» опубликовала расписание шаттлов, которые будут подвозить жителей Балтрайона к рельсобусам во время ремонта улицы Киевской.
Автобусы будут подвозить пассажиров к остановочному пункту 4 километр (улица Муромская) и обратно.
Маршрут движения:
О. Кошевого – Интернациональная – У. Громовой – Н. Карамзина – О. Кошевого – Муромская – Солнечная – ОП «4 км»
Обратно:
ОП «4 км» - Солнечная – Муромская –ул. О. Кошевого – Интернациональная – У. Громовой – Н. Карамзина – О. Кошевого
Время отправления утром с О. Кошевого:
- 6:30 и 6:35 - к поезду в 7:00 - 7:46 и 7:51 - к поезду в 8:22 - 8:58 и 9:04 - к поезду в 9:34
Время отправления вечером от о.п. 4 км:
- 17:30 и 17:35 - от поезда в 17:25 - 18:19 и 18:24 - от поезда в 18:11 - 19:53 и 19:58 - от поезда в 19:48
Власти обращают внимание, что проезд в шаттлах бесплатный, но в салоне будут работать кондукторы РЖД, так как проезд в рельсобусе платный.
ИСТОЧНИК KP.RU