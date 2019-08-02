Руины Королевского замка в Калининграде закроют стеклянным куполом

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-02T14:00:53+03:00

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Региональные власти не планируют застраивать территорию, на которой располагался Королевский замок. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на совещании по вопросу реконструкции Дома Советов, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Благодаря коллегам из «Гамма Инвест Групп» к чемпионату мира по футболу - 2018 было сделано благоустройство территории Королевской горы. Сейчас перед Службой охраны памятников поставлена задача по музеефикации и охране раскопа. В двухнедельный срок будет проработана стоимость. Мы постараемся уже в этом году сделать на этом месте стеклянный купол. На этой территории хотим создать зелёное общественное пространство, для проектировки будут проводиться конкурсные смотры, – сообщил он.

ИСТОЧНИК KP.RU