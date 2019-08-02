2019-08-02T14:14:52+03:00
Общество

В Калининграде появится новый троллейбусный маршрут

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С субботы, 3 августа, в Московском районе Калининграда будет курсировать новый троллейбусный маршрут 1К. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

Троллейбусы будут ходить по маршруту ул. Интернациональная - Киевская (депо) – ул. Интернациональная. Интервал движения - 10 минут по будням, 15 минут - по выходным. Стоимость проезда - 24 рубля.

- По словам подрядчика, открыть сквозное движение по Киевской возможно получится в конце ноября, если не возникнет непредвиденных обстоятельств. Скорее всего, одну полосу, но будем стараться две, - заявили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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