В Калининграде появится новый троллейбусный маршрут
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С субботы, 3 августа, в Московском районе Калининграда будет курсировать новый троллейбусный маршрут 1К. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».
Троллейбусы будут ходить по маршруту ул. Интернациональная - Киевская (депо) – ул. Интернациональная. Интервал движения - 10 минут по будням, 15 минут - по выходным. Стоимость проезда - 24 рубля.
- По словам подрядчика, открыть сквозное движение по Киевской возможно получится в конце ноября, если не возникнет непредвиденных обстоятельств. Скорее всего, одну полосу, но будем стараться две, - заявили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU